Марина Александрова показала необычный сюрприз от детей: Ни холст, ни масло

Звезда отечественных сериалов воспитывает восьмилетнего Андрея и пятилетнюю Екатерину. Отец отпрысков знаменитости – режиссер Андрей Болтенко. Марина старается не разлучаться с наследниками. Свободное от съемок время Александрова проводит с ними.
На днях Андрей и Катя сделали знаменитой маме необычный сюрприз. Наследники подарили актрисе ее портрет. Дети сделали снимок Александровой и немного украсили его с помощью специальной программы.
"Творчество детей. Мама. Июнь 2020. Ни холст, ни масло, просто фильтр", – рассказала о подарке отпрысков знаменитость.
Напомним, многие зрители знают Марину Александрову благодаря сериалу "Екатерина". Артистка отлично исполнила роль российской императрицы. За работу в теленовелле знаменитость получила несколько престижных кинонаград.
Интересно, что после успеха "Екатерины" артистка ненадолго исчезла с радаров. Спустя время знаменитость вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что на время поста отказалась от соцсетей. Высвободившееся время Марина Александрова посвящала чтению. Актриса считает, что люди стали слишком много времени тратить на просмотр чужих фото в Интернете.
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