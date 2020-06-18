Устроившая трансляцию родов Рапунцель из "Дома-2" раскрыла детали появления младшей дочери

Ольга Рапунцель в беседе с журналистами рассказала о первых впечатлениях от материнства после появления на свет второго ребенка. На прошлой неделе участница "Дома-2" родила своему мужу Дмитрию Дмитриенко еще одну дочь.

Мама с малышкой уже давно вернулись домой, где их встретил папа, который подготовился к появлению еще одной девочки. Он оборудовал для нее отдельный уголок в комнате. Звезда реалити-шоу отметила, что у ребенка есть кроватка, мобиль и кружевной балдахин – все выполнено в нежных оттенках.

Ольга Рапунцель заявила, что во второй раз рожать было страшнее, так как в первый не совсем понимаешь, что ждет. Теперь же она постоянно сравнивала частоту и интенсивность схваток, да и сам процесс. Как отметила знаменитость, малышка появилась на свет в очень хорошем роддоме, который находится всего в получасе езды от их дома.

Девушка добавила, что все прошло практически идеально, потому что она слушала врача. Также звезде шоу "Дом-2" сделали эпидуральную анестезию, поэтому под конец схваток было не так страшно и больно. "Когда дочка родилась, и мне положили ее на грудь, я обо всем забыла. Непередаваемые ощущения", – сказала Ольга Рапунцель.

Дмитрий Дмитриенко во время процесса находился рядом с супругой. Он гладил ее руку, делал массаж спины и всячески поддерживал. Также в палате находились операторы "Дома-2", которые вели трансляцию родов в инстаграм-аккаунт проекта. Пара пока не разглашает имя дочери – они хотят сначала покрестить малышку.