50-летняя Юлия Меньшова сообщила о родах: Вот, свершилось!

Юлия Меньшова обратилась к многочисленным поклонникам. Она рассказала о том, о чем раньше умалчивала.

Юлия Меньшова в браке с актером Игорем Гординым родила двух детей – Андрея и Таисию. При этом сама она у родителей, режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой, одна.

В детстве Меньшова мечтала о брате или сестре, поэтому однажды сказала подружкам, что мама родила второго ребенка. Забавной историей телеведущая поделилась с подписчиками своей страницы в "Инстаграм".

"Я соврала девочкам во дворе, что вот, свершилось, теперь и у меня есть брат! Они поверили сразу. Безоговорочно. ⁣Я выглядела очень убедительно", – написала Юлия.

Однако триумф будущей актрисы был недолгим. Уже на следующий день, по всей видимости, посовещавшись со старшими девочками, подружки выразили сомнения. Дескать, у ее мамы не было большого живота.

Меньшова не растерялась. Она придумала, как доказать, что у нее появился брат. У Юлии была немецкая кукла. Она, правда, не могла говорить "мама" и закрывать глаза, но зато у нее были натуральные волосы.

"Замотав куклу в одеяло, я выпустила наружу кусок этих волос, положила заготовленный куль на кровать и, выйдя во двор, позвала девочек к себе домой", – рассказала Меньшова. Она попросила гостей не шуметь: дескать, малыш спит.

Чтобы закрепить успех, Меньшова удалилась в комнату и стала изображать детские всхлипы, а потом снова вышла к притихшим друзьям. Те уже стояли под дверью. Юлия приоткрыла ее, чтобы приятели увидели кулек с торчащими из него волосами.

"Все! Это была тотальная победа!" – сообщила актриса. На следующий день весь двор "охал, ахал, цокал языком" и поздравлял Веру Алентову с прибавлением в семействе. Однако план провалился.

"Во-первых, мама зачем-то предательски отказывалась от моего чудесного мальчика, новорожденного брата. ⁣⁣Во-вторых, я получила по шеям. ⁣⁣В-третьих, несколько дней я не выходила гулять. ⁣⁣Не, мама-то разрешала. ⁣⁣Самой как-то не хотелось..." – завершила рассказ Юлия Меньшова.