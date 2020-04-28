Дочь Юлии Меньшовой растет красавицей

Юлия Меньшова показала Таисию в честь Дня дочерей. Увидев фото девушки, фанаты рассыпались в комплиментах.

Юлия Меньшова – счастливая мать двоих детей. В браке с театральным актером Игорем Гординым у нее родились сын Андрей и дочь Таисия. Меньшова, в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, не любит демонстрировать их фотографии. Каждый такой кадр у поклонников на вес золота.

Артистка порадовала фанатов, опубликовав снимок, на котором запечатлена с дочерью Таисией. В мае девушке исполнится 17 лет. "Вчера был День дочери. Оказывается", – написала Юлия.

В связи с режимом самоизоляции и в отсутствие работы она с головой окунулась в домашние дела. По словам Меньшовой, рутина затягивает. "То полы мою, то готовлю, то в магазин уже пора, то раковина недостаточно блестит..." – перечислила свои заботы ведущая Первого канала.

Юлия призналась, что иметь дочь – это прекрасно. "Надежда, опора, связующее звено поколений!" – пояснила актриса. Она привела цитату собеседницы, у которой когда-то брала интервью: "Если вы заболеете, то сын принесет вам в больницу апельсины, а дочь будет держать за руку и слушать ваше дыхание".

Меньшова уточнила, что это вовсе не означает, будто сыновья хуже дочерей. "Это про то, что мы разные. И дочки – это непохожая на сына радость и надежда, связанная с теплом и заботой, близостью навсегда", – подчеркнула телезвезда.

Поклонники оценили фото Таисии и рассыпались в комплиментах подрастающей наследнице Юлии. По их мнению, девушка растет настоящей красавицей.