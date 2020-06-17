"Врагу не пожелаю пережить этот кошмар": Хибла Герзмава рассказала о своем диагнозе

Последние недели выдались непростыми для оперной певицы Хиблы Герзмава. Врачи поставили ей неутешительный диагноз.



В середине мая самочувствие артистки ухудшилось: появилась слабость и поднялась температура. Через некоторое время Хибла Герзмава перестала определять запахи. "Это очень странные ощущения", – вспомнила оперная дива.

Однако самое страшное было впереди. Десять дней певица страдала от сильных болей в теле и голове. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. К счастью, легкие Герзмавы практически не были поражены.

На своей странице в социальной сети "Фейсбук" артистка призналась, что даже врагу не пожелает пережить такой кошмар. Ее злят люди, которые легкомысленно относятся к пандемии и не соблюдают режим самоизоляции.

Сейчас Герзмава чувствует себя хорошо. Ее недавние результаты на COVID-19 оказались отрицательными. Оперная певица поблагодарила врачей и медработников, которые борются с болезнью по всему миру.

По состоянию на 17 июня коронавирусом в России заразился 553 301 человек. Лидером по числу инфицированных является Москва. Здесь зарегистрировали 51 416 больных. Вылечились 304 342 пациента, умерли 7 478 граждан.