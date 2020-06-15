Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон

Официальная история знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильям известна многим. Молодые люди месте изучали историю искусств в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где их и настигло большое, светлое чувство.
Однако пикантные нюансы их отношений слили в Сеть только сейчас. Оказалось, принц конкретно опозорился перед приглянувшейся студенткой.
Кэтрин долгое время будоражила воображение королевского отпрыска, и наконец Уильям решился познакомиться с красоткой. Молодой человек уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.
Наследнику британского престола было тяжело пережить такое унижение.
"Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я полный неудачник!" – сокрушался незадачливый герой-любовник.
Но Уильяму повезло – Кейт просто расхохоталась, и между будущими супругами завязалась дружба.
Забавной историей из жизни монарших особ поделился Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. Он поучаствовал в съемках документальной киноленты "Уильям и Кейт: Слишком идеально, чтобы быть правдой?", которую накануне показали на телеканале Channel 5.
К слову, Кейт покорила сердце принца своим равнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с венценосным наследником, а Миддлтон не проявляла никакого интереса к члену королевской семьи.
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