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Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон

Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Royal Family/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Принцу Уильяму не сразу удалось завоевать сердце Кейт Миддлтон. Мужчине пришлось пройти через серьезное испытание, чтобы обратить на себя внимание красавицы.
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Официальная история знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильям известна многим. Молодые люди месте изучали историю искусств в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где их и настигло большое, светлое чувство.

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Однако пикантные нюансы их отношений слили в Сеть только сейчас. Оказалось, принц конкретно опозорился перед приглянувшейся студенткой.

Кэтрин долгое время будоражила воображение королевского отпрыска, и наконец Уильям решился познакомиться с красоткой. Молодой человек уверенно направился в направлении девушки, но неожиданно споткнулся и распластался прямо у нее в ногах.

Наследнику британского престола было тяжело пережить такое унижение.

"Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я полный неудачник!" – сокрушался незадачливый герой-любовник.

Но Уильяму повезло – Кейт просто расхохоталась, и между будущими супругами завязалась дружба.

Забавной историей из жизни монарших особ поделился Том Куинн, автор нескольких книг о королевском семействе. Он поучаствовал в съемках документальной киноленты "Уильям и Кейт: Слишком идеально, чтобы быть правдой?", которую накануне показали на телеканале Channel 5.


К слову, Кейт покорила сердце принца своим равнодушием – многие студентки мечтали закрутить роман с венценосным наследником, а Миддлтон не проявляла никакого интереса к члену королевской семьи.


15 июня 2020, 06:47 Источник: Журнал "Hello!" ✓ Надежный источник

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