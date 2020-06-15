Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Понедельник
15 июня
Лента новостей
10:14
В Петербурге 78-летнего ученого назвали китайским шпионом
10:08
Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии
10:07
"Так выглядит счастье": Пугачева поделилась сокровенным
10:02
Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым
09:55
"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
09:42
"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной
09:42
В ЯНАО грузовик протаранил поезд
09:38
"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле
09:14
"Ты – животное!": Тимати и Ксения Собчак сцепились у всех на глазах
09:05
Все еще плачет: мать Жанны Фриске каждый день ходит на могилу дочери
08:59
"Извинений не примет никогда": откровения подруги жены убитого Ефремовым водителя
08:57
Определены регионы-лидеры по благосостоянию семей
08:34
Названы места с высокой вероятностью заражения коронавирусом
08:28
Джигараняна выписали из больницы
08:23
Плющенко стал тренером сборной России
06:47
Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон
04:34
Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией
02:29
Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным
00:17
Кардинально изменившаяся звезда ТНТ вызвала отвращение
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года
22:09
Костенко удивила обращением к матери Тарасова
20:14
"Угрожал, что украдет сына": Айза Анохина делит имущество с мужем
18:34
Что стало с сыном Юрия Гуляева после смерти певца
18:25
Тодоренко просит о помощи в связи с важным событием
18:03
Алкоголик-миллионер: обнародован месячный доход Ефремова
18:02
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
17:56
Перед смертью Трушкин стал жертвой мошенников
17:53
Отсидевший дебошир Кокорин рассказал о влиянии на него тюрьмы
17:52
Помощница Киркорова оправдалась после нападок из-за грязного скандала
17:42
Знаменитый молодой актер умер при загадочных обстоятельствах
17:25
Доведенная Гузеева взорвалась в эфире шоу "На дачу!"
17:19
Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился
16:59
"Я схожу с ума": пандемия коронавируса загнала Пригожина в угол
16:58
Загремевшему в больницу Джигарханяну указали на выход
16:38
Академик РАН: Коронавирус может стать более агрессивным
16:20
19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы
15:58
В петербургском аэропорту Пулково произошло ЧП
15:53
"Лучше жуй, чем говори": Боню облили помоями из-за слов о "спасении" Ефремова погибшим водителем
15:43
"Мы голодаем": застрявшая на карантине Высоцкая сделала откровенное признание
15:19
Собчак крупно поплатилась за глумление над изнасилованным ребенком
14:40
"Не имеет права говорить подобное": пережившему насилие Костюшкину заткнули рот
14:23
"Он был тогда уже больной": Успенская нашла оправдание для устроившего смертельное ДТП Ефремова
14:20
Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян
14:10
Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку
13:40
Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения
13:39
Александрова разрыдалась из-за смертельной трагедии
12:51
Публичное обращение Ефремова оскорбило родных погибшего в ДТП водителя
12:49
"Что ты делаешь с собой?": Нинидзе скрючилась перед Виторганом в странной позе
12:22
Пьяная вусмерть звезда шоу "Дом-2" загремела в полицию
12:01
Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
Шоу-бизнес

"Извинений не примет никогда": откровения подруги жены убитого Ефремовым водителя

Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Прошла ровно неделя со дня смертельной автоаварии на Смоленской площади Москвы, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров. Вероятно, не будь виноват Заслуженный артист России Михаил Ефремов, про это ДТП не говорили бы так много, так часто и на все лады. Подруга гражданской жены погибшего Ирины Стерховой поделилась с "Дни.ру" воспоминаниями.

Продолжение: Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии
прочитано 763 раза

Ирина Фомина знакома с Ириной Стерховой со школы. "Я пришла в ту школу в подмосковном Жуковском в 6-м классе и сразу сблизилась с Ирой, – рассказала Фомина. – Училась она, как сейчас помню, средне – на "три" и "четыре". У меня до сих пор хранится фотография нашего выпускного вечера, на которой мы запечатлены вместе".

ПО ТЕМЕ

Адвокат нашел законный способ спасти душегуба Ефремова от тюрьмы

"Выходят на сцену под кайфом": Кравец назвала отпетых алкашей и наркоманов среди звезд

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

После школы Ирина Фомина пошла учиться на экономиста в Московский авиационный институт, а ее тезка стала медсестрой. "Потому наши пути как-то разошлись, – вспоминает Фомина. – И снова мы встретились уже на 30-летии выпуска. На торжественный вечер она пришла с Сергеем Захаровым и всем его представляла как своего мужа. В ту пору они уже жили в Котельниках. Они без конца целовались, не стеснялись своих чувств. И лишь когда Сергей погиб, мы все, ее бывшие одноклассники, узнали, что симпатичный мужчина был ее сожителем, но не законным мужем".

Ирина Фомина и Ирина Стерхова (брюнетка справа в нижнем ряду) были дружны со школы. Фото: Личный архив

Сегодня многие, включая рязанскую семью Сергея Захарова, называют Ирину Стерхову самозванкой, мол, у покойного была официальная жена Маргарита. Но Ирина Фомина с такой постановкой вопроса не согласна. "Она не мошенница, не аферистка, с Захаровым, действительно, хотела оформить законный брак и он был в состоянии развода со своей законной женой, с которой давно не жил, – рассказала Фомина. – К тому же и до Маргариты, как я слышала, у него была жена, так что любвеобильный оказался мужик".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что Ирина Стерхова вечером 8 июня стала волноваться, что ее работавшего водителем-курьером гражданского мужа долго нет, на звонки он не отвечал. А потом по телевизору увидела аварию...

"Я не знаю, как они жили, но общие знакомые рассказывали, что Сергей в Ирине души не чаял, обеспечивал всем и ее, и ее уехавшую в Китай дочь от другого мужчины, сдувал пылинки, холил и лелеял, – заверила Фомина. – Зная ее характер, думаю, никаких денег и извинений она никогда не примет от убийцы своего возлюбленного. Ира всегда была независимой и гордой".

Автор: 15 июня 2020, 08:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым
"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной
"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле

Вскрылись подробности
Шоу-бизнес

"Ты – животное!": Тимати и Ксения Собчак сцепились у всех на глазах

Певец набросился на телеведущую
Шоу-бизнес

"Извинений не примет никогда": откровения подруги жены убитого Ефремовым водителя

Как жил угробленный алкашом мужчина
Шоу-бизнес

Все еще плачет: мать Жанны Фриске каждый день ходит на могилу дочери

Певица скончалась пять лет назад

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+