"Извинений не примет никогда": откровения подруги жены убитого Ефремовым водителя

Прошла ровно неделя со дня смертельной автоаварии на Смоленской площади Москвы, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров. Вероятно, не будь виноват Заслуженный артист России Михаил Ефремов, про это ДТП не говорили бы так много, так часто и на все лады. Подруга гражданской жены погибшего Ирины Стерховой поделилась с "Дни.ру" воспоминаниями.

Ирина Фомина знакома с Ириной Стерховой со школы. "Я пришла в ту школу в подмосковном Жуковском в 6-м классе и сразу сблизилась с Ирой, – рассказала Фомина. – Училась она, как сейчас помню, средне – на "три" и "четыре". У меня до сих пор хранится фотография нашего выпускного вечера, на которой мы запечатлены вместе".

После школы Ирина Фомина пошла учиться на экономиста в Московский авиационный институт, а ее тезка стала медсестрой. "Потому наши пути как-то разошлись, – вспоминает Фомина. – И снова мы встретились уже на 30-летии выпуска. На торжественный вечер она пришла с Сергеем Захаровым и всем его представляла как своего мужа. В ту пору они уже жили в Котельниках. Они без конца целовались, не стеснялись своих чувств. И лишь когда Сергей погиб, мы все, ее бывшие одноклассники, узнали, что симпатичный мужчина был ее сожителем, но не законным мужем".

Сегодня многие, включая рязанскую семью Сергея Захарова, называют Ирину Стерхову самозванкой, мол, у покойного была официальная жена Маргарита. Но Ирина Фомина с такой постановкой вопроса не согласна. "Она не мошенница, не аферистка, с Захаровым, действительно, хотела оформить законный брак и он был в состоянии развода со своей законной женой, с которой давно не жил, – рассказала Фомина. – К тому же и до Маргариты, как я слышала, у него была жена, так что любвеобильный оказался мужик".

Напомним, что Ирина Стерхова вечером 8 июня стала волноваться, что ее работавшего водителем-курьером гражданского мужа долго нет, на звонки он не отвечал. А потом по телевизору увидела аварию...

"Я не знаю, как они жили, но общие знакомые рассказывали, что Сергей в Ирине души не чаял, обеспечивал всем и ее, и ее уехавшую в Китай дочь от другого мужчины, сдувал пылинки, холил и лелеял, – заверила Фомина. – Зная ее характер, думаю, никаких денег и извинений она никогда не примет от убийцы своего возлюбленного. Ира всегда была независимой и гордой".