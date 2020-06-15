Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП

Адвокат проехал всю Рязанскую область, чтобы договориться с близкими Сергея Захарова о помощи со стороны актера. Эльман Пашаев отметил, что эта инициатива не снимает с того уголовной ответственности.
Однако поездка оказалась неоправданной, поскольку семья Захарова не выходит на связь. "Когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение", – заявил Пашаев.
Адвокат подчеркнул: Михаил Ефремов ни от кого не скрывается. Более того, он приносил извинения как на предварительном следствии, так и на судебном заседании.
Юрист рассказал и о том, как обстоят дела у актера. По его словам, условия домашнего ареста подопечный не нарушает и восстанавливается после трагедии.
Пашаев добавил, что такая беда может случиться с каждым. "Конечно, это нельзя делать – пить и за руль садиться. Я не оправдываю его, но и нельзя из этого грязный пиар делать", – высказался юрист.
Напомним, что авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате выезда на встречную полосу джипа, за рулем которого был Михаил Ефремов, был сильно поврежден фургон LADA.
Водитель автомобиля Сергей Захаров скончался в НИИ имени Склифосовского. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии актер находился под воздействием алкоголя и наркотиков.
Популярные темы форума
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Ефремова посадят?
Есть девушка у Клавы???
Кошка лезет на стол
Какое наказание заслужил Ефремов?