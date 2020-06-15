"Урок нам всем": побитая мужем Муцениеце пожалела осудившую жертв насилия Тодоренко

Агата Муцениеце в интервью Ксении Собчак высказалась по поводу неосторожной фразы Регины Тодоренко. Также актриса осудила Марата Башарова, признавшегося в избиении жен.

Звезда не знает, почему супруга Влада Топалова решила резко высказаться в ее адрес. "Я к Регине очень тепло отношусь, я ходила к ней на передачу. Не буду я ей судьей", – сказала знаменитость.

Агата Муцениеце не стала комментировать ситуацию, пока она не разрослась "в какой-то ад". "Это урок не ей. Это урок нам всем, правда. Нужно следить за своими словами", – отметила актриса.

Она заявила, что массовое осуждение – самое страшное, что может случиться с человеком. "В России эта тема (домашнего насилия. – Прим. ред.) не раскрыта, и она обидела каждого в итоге", – пояснила Агата Муцениеце.

Позже Регина Тодоренко позвонила и извинилась перед актрисой. "Мне ее так захотелось обнять, если честно. Что бы ни было, это того не стоит. Мне кажется, это было слишком жестоко", – уверена бывшая супруга Павла Прилучного.

Ксения Собчак уточнила, почему же тогда общество не накинулось на Марата Башарова, который открыто заявил, что неоднократно поднимал руку на жен. "Регина сказала неловкие слова, а он признается публично, и ему – вообще ничего", – недоумевает ведущая.

Агата Муцениеце предположила, что такая ситуация возникла, потому что интернет-пространством управляют представительницы слабого пола: "Женщины, как правило, самые жестокие судьи. В каждую попали слова Тодоренко, поэтому так и произошло". Также звезда заметила, что Башаров изначально не примерял образ праведника, в отличие от ведущей "Орла и решки".