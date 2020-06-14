Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился

Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился

Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый певец славится не только музыкальными хитами, но и большим количеством разбитых женских сердец. На этот раз Прохор Шаляпин напомнил о своем существовании Анне Калашниковой.
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Прохор Шаляпин знаменит своим особым отношением к представительницам женского пола. Мужчина не только влюбляет в себя многочисленных поклонниц, но и покоряет див российского шоу-бизнеса. Певец признает, что всегда с головой окунается в новые отношения, восхваляя очередных спутниц.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Стоит отметить, что Прохор Шаляпин никогда не забывает о бывших возлюбленных и даже поздравляет их с праздниками. Многие знакомые певца отмечают, что мужчина тщательно следит за жизнью каждой своей девушки и старается поддерживать с ними связь.

13 июня свой 36-й день рождения праздновала актриса театра и кино Анна Калашникова. Шаляпин не смог игнорировать столь важный день и посвятил бывшей спутнице трогательное стихотворение в своем Инстаграме.

"Дорогая Аня, с днем рождения! Цветущая, нежная, дивная, милая, будь самая-самая в жизни счастливая. Пусть море любви своей светлой волной ласкает тебя, словно теплый прибой!", – так выглядела подпись Прохора под фотографией, на которой он за руку держал Калашникову.

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Публикация от Прохор Шаляпин ���� (@shalyapin_official)

Несмотря на то, что певец старался сделать поздравление искренним, подписчики Шаляпина не оценили такого душевного порыва. Кто-то из поклонников Прохора напомнил мужчине, что Анна не была идеальной возлюбленной. По мнению фанатов, Калашникова вела себя недостойно и только издевалась над российским певцом. Не забыли и напомнить о том, что актриса цинично обошлась с Шаляпиным, приписав ему "чужого ребенка".

Сам же Прохор не стал реагировать на негативные высказывания и критику в адрес Калашниковой. Шаляпин лишь отшутился и посоветовал "особо внимательным" следить за своими "рогами".

Автор: 14 июня 2020, 17:19 Источник: Инстаграм Прохора Шаляпина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Анна на самом деле красавица. А фигурка вне сомнений лучше всех его пигалиц.
1

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