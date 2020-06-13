Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Бузова и Асмус заплакали во время съемок клипа Жукова

Бузова и Асмус заплакали во время съемок клипа Жукова

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
13 знаменитых девушек приняли участие в съемках клипа на песню группы "Руки Вверх" – "Расскажи мне". Композиция уже произвела фурор.
прочитано 365 раз

В композиции Сергей Жуков затрагивает тему любви и рассказывает, что у каждого есть человек из прошлого, с которым связано огромное количество теплых воспоминаний. Возможно, такие люди не видятся много лет, но все равно остаются друг для друга близкими.

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Солист группы "Руки Вверх" также отметил, что мужчина всегда использует слова, когда хочет выразить свою любовь. Однако девушкам достаточно лишь одного взгляда, чтобы показать чувства.

В клипе Сергей появляется на черном фоне. На некоторых кадрах, которые сопровождаются многочисленными каплями воды, появляются глаза 13 девушек – Кристины Асмус, Ольги Бузовой, Регины Тодоренко, Иды Галич, Екатерины Варнавы, Юлии Барановской, Ксении Бородиной, Риты Дакоты, Айзы Анохиной, Альбины Джанабаевой, Анны Цукановой-Котт, Ники Вайпер и Анны Дзюба из группы Artik & Asti.

Клип появился на ютуб-канале коллектива "Руки Вверх" 12 июня. За сутки видео посмотрели свыше 300 тысяч человек. Поклонники признались, что во время просмотра не могли сдержать слез. "Очень душевно. Опять бередит душу, все как раньше", "Я в восторге, уже несколько раз переслушиваю. Слезы рекой", "Голос и музыка – до мурашек", – написали пользователи Сети.

Автор: 13 июня 2020, 22:08 Источник: YouTube-канал "Руки Вверх"
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