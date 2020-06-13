Бузова и Асмус заплакали во время съемок клипа Жукова

В композиции Сергей Жуков затрагивает тему любви и рассказывает, что у каждого есть человек из прошлого, с которым связано огромное количество теплых воспоминаний. Возможно, такие люди не видятся много лет, но все равно остаются друг для друга близкими.
Солист группы "Руки Вверх" также отметил, что мужчина всегда использует слова, когда хочет выразить свою любовь. Однако девушкам достаточно лишь одного взгляда, чтобы показать чувства.
В клипе Сергей появляется на черном фоне. На некоторых кадрах, которые сопровождаются многочисленными каплями воды, появляются глаза 13 девушек – Кристины Асмус, Ольги Бузовой, Регины Тодоренко, Иды Галич, Екатерины Варнавы, Юлии Барановской, Ксении Бородиной, Риты Дакоты, Айзы Анохиной, Альбины Джанабаевой, Анны Цукановой-Котт, Ники Вайпер и Анны Дзюба из группы Artik & Asti.
Клип появился на ютуб-канале коллектива "Руки Вверх" 12 июня. За сутки видео посмотрели свыше 300 тысяч человек. Поклонники признались, что во время просмотра не могли сдержать слез. "Очень душевно. Опять бередит душу, все как раньше", "Я в восторге, уже несколько раз переслушиваю. Слезы рекой", "Голос и музыка – до мурашек", – написали пользователи Сети.
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