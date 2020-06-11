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11 июня
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Шоу-бизнес

"Ты такая крутая телка": нежный поцелуй Бузовой и Успенской попал на видео

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова восторгается Любовью Успенской. Телеведущая не могла не сделать с королевой шансона трогательный снимок, когда та приехала на съемки реалити-шоу "Дом-2".
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Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с Любовью Успенской. Телеведущая написала, что очень любит артистку, и поэтому "целует ее в губоньки". На снимке видно, как Бузова и Успенская сидят на диване. Ольга нежно держит за талию Любовь Залмановну.

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Звезда "Дома-2" также призналась, что общается с королевой шансона по ночам – они отправляют друг другу голосовые сообщения. Кроме того, знаменитости часто встречаются в аэропортах, когда ездят на гастроли.

Более трогательный момент с Успенской Бузова сняла на видео и выложила в "Сторис". На кадрах также видны объятия Ольги и Любови Залмановны. Последняя сделала своеобразный комплимент поющей телеведущей.

"Ты такая крутая телка", – сказала ей Успенская.

После этого знаменитости нежно поцеловали друг друга в губы, а также сняли видео для популярного приложения TikTok.

Напомним, недавно Любовь Успенскую запечатлели в компании молодого красавца. Певица не стала скрывать симпатию к парню. Она нескромно повисла на его шее.

Автор: 11 июня 2020, 16:38 Источник: Instagram
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Две крутые телки одного уровня дом 2. Мир сошел с ума безвозвратно.
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