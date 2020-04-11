Зятю Григорьева-Апполонова дали от ворот поворот на шоу "Дом-2"

Андрей Григорьев-Апполонов младший – именно так стали называть бывшего мужа покойной, перестал горевать о своей потери. Недавно мужчина отправился на известный телепроект, чтобы построить отношения с приглянувшейся ему Сашей Узерцовой.
"Да я почти девственник! Несколько лет даже думать о других женщинах не мог, а когда боль потери удалось немного заглушить с помощью музыки, понял, что в реальной жизни почти невозможно познакомиться с девушкой – нет ни времени, ни возможности", – комментирует он свой поступок.
Однако, как выяснилось, отношения у бывшего зятя звезды на проекте не складываются. Узерцова не стала уходить от своего парня, а даже наоборот – недавно приняла его предложение руки и сердца.
"Я одинок. Возможно, скоро привыкну к этому статусу и буду гордиться, как и большинство мужчин, что свободный. Но пока тяжеловато это принимать", – рассказывал мужчина на своей странице в соцсетях.
Многие, кто в жизни знаком с Григорьевым-Апполоновым младшим, считают его расчетливым человеком. Поведение мужчины также раскритиковала блогер Лена Миро в своих статьях.
"Серьезно?! У тебя умирает жена, а ты бежишь в Instagram и пилишь об этом постик, не забыв упомянуть тренировочки и поставить хештэги?", – приводит слова журналистки издание StarHit.
Сам певец узнал о походе своего дальнего родственника на проект только с помощью СМИ. Он рассказывал, что периодически общается с бывшим зятем, но тот не сообщал ему о своей инициативе.
"И в принципе, мне все равно. Но смотреть проект я не буду", – говорит Андрей Григорьев-Апполонов старший.
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