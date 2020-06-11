"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской

Виктория Макарская ведет свой блог в интернете. Популярная артистка поднимает животрепещущие темы.

Виктория и Антон Макарские считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. При этом артисты не скрывают, что в семейной жизни не все было гладко: они и ссорились и даже дрались. И все же супругам удалось притереться друг к другу. А несколько лет назад у них появились дочь Маша и сын Ваня.

Теперь Виктория дает советы женщинам, переживающим проблемы в личной жизни. Макарская выкладывает на своей странице письма, в которых они откровенно рассказывают о том, что их волнует. Например, одна дама пожаловалась на то, что ее не влечет к супругу.

"Прекрасный отец, любящий, заботливый, таких я еще не встречала. Дочка очень его любит. Но как же мне тяжело с ним! Не хочу ложиться с ним в постель. Как мне быть, Викочка, как набраться сил?" – спросила у Макарской читательница.

Артистка попыталась помочь. "По личному опыту на 100% знаю, как бывают переменчивы наши женские чувства!", ответила она. Виктория предположила: собеседница расплачивается за то, что раньше, по ее же признанию, блудила.

Артистка порекомендовала искать помощи у Бога. "Молитесь каждый день о любви к мужу. Бог даст! Забудется прежнее, придут и желание, и радость в постели. И будет у вас самый счастливый брак", – убеждена Макарская. Не без юмора она добавила: "Не дурите, не разрушайте семью с нормальным мужиком. В стране с ними и так напряженка!"

Поклонники поддержали Викторию. Однако нашлись и те, кто выступил против: мол, нет смысла терпеть и мучиться, когда нет чувств.