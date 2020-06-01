Богомолов показал фото голой жены

Режиссер эпатировал россиян снимком Ксении Собчак. На нем она позирует топлес.

Супруг телеведущей обнародовал кадр в своем инстаграм-аккаунте. Звезда запечатлена со спины. При этом видна часть ее обнаженной груди. Волосы Ксении Собчак при этом распущены.

Судя по всему, фотография сделана на отдыхе звездной пары. На ней видна водная гладь. Кроме того, нижняя часть тела знаменитости прикрыта легким летним нарядом.

Пользователи соцсети живот отреагировали на эротический кадр. Некоторые усмотрели на спине теледивы знак Apple и посчитали, что это скрытая реклама. Другим показалось, что на теле Ксении Собчак есть синяки. Однако это, скорее всего, лишь тень.

Бесспорно одно: Константин Богомолов с супругой – мастера эпатировать публику. Это они доказали еще своим необычным бракосочетанием в готическом стиле.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Ксения Собчак вернется на "Дом-2" в качестве гостевой ведущей. Якобы она должна была появляться на шоу раз-два в неделю. Однако телеведущая опровергла эти слухи.

