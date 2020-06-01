"Глаза – океан!": правнучка Фрейндлих поразила красотой

Женщина решила познакомить девочку со своими поклонниками, опубликовав ее фото в инстаграм-аккаунте. Малышка оказалась просто чудом.
На снимке ребенок позирует, лежа на животе. На девочке – пижама молочного цвета, а ее голову украшает бант на повязке. Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие поразились, какой красивой растет правнучка Алисы Фрейндлих.
"Она такая сладкая, глаза – океан!", "Вот это глаза", "Твою бабушку Алису Бруновну чем-то напоминает", "Маленькое солнышко", – высказались фолловеры Анны Тарасовой.
Напомним, что Алиса Фрейндлих стала прабабушкой летом прошлого года. Народная артистка СССР забирала внучку и правнучку из роддома. Почти год звездная семья скрывала лицо малышки.
Как писали "Дни.ру", в последнее время Алиса Фрейндлих почти не появляется на публике. На днях звезда театра и кино пообщалась с певицей Ириной Понаровской. Они встретились в домашней обстановке и поговорили по душам.
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