"Глаза – океан!": правнучка Фрейндлих поразила красотой

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые показала лицо своей дочери Сони. Девочка умилила и восхитила россиян.

Женщина решила познакомить девочку со своими поклонниками, опубликовав ее фото в инстаграм-аккаунте. Малышка оказалась просто чудом.

На снимке ребенок позирует, лежа на животе. На девочке – пижама молочного цвета, а ее голову украшает бант на повязке. Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие поразились, какой красивой растет правнучка Алисы Фрейндлих.

"Она такая сладкая, глаза – океан!", "Вот это глаза", "Твою бабушку Алису Бруновну чем-то напоминает", "Маленькое солнышко", – высказались фолловеры Анны Тарасовой.

Напомним, что Алиса Фрейндлих стала прабабушкой летом прошлого года. Народная артистка СССР забирала внучку и правнучку из роддома. Почти год звездная семья скрывала лицо малышки.

Как писали "Дни.ру", в последнее время Алиса Фрейндлих почти не появляется на публике. На днях звезда театра и кино пообщалась с певицей Ириной Понаровской. Они встретились в домашней обстановке и поговорили по душам.

