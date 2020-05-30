"Какой там коронавирус": 85-летняя Алиса Фрейндлих продемонстрировала чудеса омоложения

Звезда эстрады Ирина Понаровская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию со всенародной любимицей Алисой Фрейндлих. Кадр поразил поклонников великой советской актрисы. Реакция фанатов не удивляет – 85-летняя Алиса Фрейндлих едва ли выглядит старше своей подруги.
На фотографии две звезды позируют на фоне березового леса. Известные каждому россиянину подруги сидят на веранде в окружении предметов домашнего обихода – кадр получился очень уютным и теплым. Так знаменитости коротают дни и вечера на карантине.
"Какой там коронавирус, когда рядом такое счастье – Алиса Бруновна Фрейндлих!" – подписала пост Понаровская.
Звезда "Служебного романа" одета в стильную темно-синюю блузку. Артистка выглядит значительно моложе своих лет – 85-летняя знаменитость излучает позитив и энергию. Помолодевший вид любимой актрисы отметили многие пользователи соцсети.
"Две потрясающе Великие женщины", "Королевы! Живите сто лет в добром здравии", "Роскошные женщины", "Прекрасно выглядите", "Красивые девушки!" – восхищаются цветущему виду пожилых знаменитостей подписчики.
Отметим, сама Понаровская недавно совершила фееричный камбек. После многих лет тишины, она снова стала выступать и сниматься. При этом певица сильно изменилась – она сделала себе короткую стрижку и выбрила виски.
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