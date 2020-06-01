Осталась одна: Ирина Отиева перестала видеться с единственной дочерью

Ирина Отиева давно вне отечественного шоу-бизнеса. Она поддерживает отношения только с самыми близкими. Однако в последнее время и с ними артистка не встречается.

Ирина Отиева оборвала общение с близкими из-за пандемии коронавируса. Ни она, ни ее родственники не болеют, однако артистка очень ответственно подошла к режиму самоизоляции. Она сидит дома и почти не выходит на улицу. А если и делает это, то только по необходимости и обязательно в маске и перчатках.

Певица полностью исключила общение с родными. И ее мать, и взрослая дочь живут в разных квартирах. "К маме сейчас не хожу, потому что она тоже соблюдает самоизоляцию. Ей 87 лет. Не дай Бог еще принесу ей какую-нибудь заразу. Я же себе этого никогда потом не прощу", – пояснила Ирина Отиева. Они несколько раз в день разговаривают по телефону.

"Дочку с зятем тоже давно не видела. Они сейчас на удаленке, но о нас не забывают. Очень ответственные", – похвалила певица единственную наследницу. По ее словам, дочь регулярно покупает для бабушки продукты, которые оставляет возле двери.

"Вы знаете, я сейчас даже с единственной подругой и то не общаюсь. Она мне говорит: "Я не прихожу к тебе, потому что боюсь заразить!" Понимаете, сознательные люди относятся к вирусу очень серьезно", – заявила Ирина Отиева.

Артистка в одиночестве не скучает. У нее богатая библиотека. По словам исполнительницы, наконец появилась возможность ознакомиться с произведениями. "У меня масса литературы, которую я не успела прочесть из-за своей профессии. Читаю сейчас очень много и получаю от этого большое удовольствие", – похвасталась певица.

Зашла речь и о резонансном выпуске шоу Андрея Малахова. В студии "Прямого эфира" сообщили, будто Ирина Отиева "пропала с радаров", увлекшись спиртным. Домой к артистке наведались телевизионщики и сняли ее в непрезентабельном виде. Разразился скандал. Звезда утверждала, что ее снимали скрытой камерой, и она просто не была готова к визиту гостей.

По словам Ирины Отиевой, ее несколько раз звали сняться в шоу, но она категорически отказалась. "Меня же потом еще прилично доставали, звали прийти в студию. Все закончилось тем, что я отключила мобильный телефон и таким образом подстраховалась", – сообщила артистка.