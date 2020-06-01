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Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость

Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость

Леонид Якубович. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Якубович сообщил грустное известие. Бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" рассказал о смерти близкого человека.
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Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером 31 мая. Печальную новость прокомментировал ведущий легендарного шоу Леонид Якубович. "Подтверждаю сведения. Говорят, сердечная недостаточность. Пока дальше неизвестно. Вчера вечером это произошло", – коротко сообщил он в интервью.

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Анатолию Гольдфедеру было 69 лет. Продюсером "Поля чудес" он являлся с 1998 года. Леонид Якубович работает в шоу с 1991-го. Эта программа – одна из долгожителей на отечественном телевидении.

"Первые две съемки "Поля чудес" я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох, – признавался Леонид Якубович. – Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу". К счастью, вскоре он передумал.

За годы существования шоу на съемках бывало всякое. Недавно в Сети появилось видео, которое вызвало скандал. В ролике гости после передачи спустились к знаменитому барабану и стали сгребать в приготовленные мешки продукты, которые принесли участники. У игрового стола едва не возникла давка. Леонид Якубович, на глазах которого разворачивались эти события, отказался это комментировать.

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Публикация от Леонид ЯКУБОВИЧ (@yakubovitch)

Легендарный ведущий тщательно следит за здоровьем. В этом году Леонид Якубович отметит круглую дату. В конце июля ему исполнится 75 лет, но кто даст?! Не так давно ему удалось похудеть со 102 килограммов до 78. Мотивацией для сброса веса стали жена и дочь.

"Я – жирное нечто. Они – две красотки, которые будут меня стесняться. "Нет, они не будут стесняться! Они будут мной гордиться," – сказал я себе", – сообщил Якубович. Он пошел вместе с дочерью Варей на тренировку по теннису. Якубовичу так понравился этот вид спорта, что он стал играть в него постоянно.

Автор: 1 июня 2020, 15:41 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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