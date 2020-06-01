Сергей Лазарев растрогал поклонников: Мои детки – моя любовь!

У артиста двое очаровательных малышей. Шестилетнего Никиту и двухлетнюю Анну вокалисту родила суррогатная мать. Отметим, что дети Сергея Лазарева являются братом и сестрой по обоим родителям.
"Мои детки – моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до конца своих дней! ❤️ берегите, цените, любите и защищайте детей! ❤️ с Днем Защиты Детей! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал артист в соцсетях. Также Сергей опубликовал фото, на котором запечатлен с наследниками.
Пост Лазарева растрогал интернет-общественность. Сергею и его отпрыскам пожелали всего самого наилучшего. Поклонники певца не могли не отметить, как похожи друг на друга Аня и Никита.
"Вот всем бы таких Папочек! Как это трогательно...", "Здоровья и счастья вашим деткам Сергей, и всем деткам в мире ! 😍❤️", "Счастья им ❤️ Пусть ни один гадкий язык не посмеет сказать хоть что-то плохое про детишек 🙏🏼", "Детки очень похожи! 😍😍😍", "Как все-таки они похожи, как две капельки 🙂", "Какие они хорошие😻😻 здоровья им и тебе🙈❤️", – писали фанаты Сергея Лазарева в комментариях.
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