Покрасневшая Глюкоза удивила снимком без макияжа

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) любит привлекать к себе внимание. Каждый снимок, который певица выкладывает в свой инстаграм-аккаунт, активно обсуждают пользователи Сети. Например, на прошлой неделе знаменитость не постеснялась опубликовать фото, на котором предстает в нижнем белье.
Чтобы разнообразить свои публикации, Глюкоза показала снимок, который, очевидно, был сделан после банных процедур. На фото певица, укутанная махровым полотенцем, лежит на кровати и смотрит в объектив камеры. При этом лицо у знаменитости покрасневшее.
"Полет не во сне, а наяву", – подписала кадр Наталья.
Кстати, Глюкоза находится на карантине уже третий месяц. Компанию ей составляет супруг Александр. Они вместе занимаются йогой.
Напомним, что еще в марте певица признавалась, что ей сложно находиться с мужем под одной крышей целую неделю. Тогда она даже пошутила по этому поводу. Мол, если просидит дома вместе с Александром еще немного времени, то произойдет непреднамеренное убийство.
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