"Целенаправленно занимался только сыном": муж Савельевой о декретном отпуске

В эфире шоу "Судьба человека" Кирилл Сафонов рассказал о своем отношении к отцовству. Чуть больше года назад Саша Савельева родина актеру сына Леона.

Пару можно назвать одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже больше десяти лет. Они крайне ответственно подходят к каждому этапу в отношениях. Кирилл Сафонов посчитал, что должен видеть, как проходит первый год жизни его ребенка, поэтому решил уйти в декрет.

Стоит отметить, что на постсоветском пространстве отцы редко выбирают вариант с отпуском по уходу за ребенком, хотя имеют на него такое же право, как и женщины. В беседе с Борисом Корчевниковым Кирилл Сафонов заявил, что уже собирался возвращаться к работе, как случился коронавирус.

Артист в эфире шоу "Судьба человека" признался, что рождение малыша было для него большим событием. Для супруга Саши Савельевой Леон стал вторым ребенком. Когда родился мальчик, старшей дочери звезды Анастасии было уже 25 лет, и девушка собиралась замуж.

Когда появилась дочка, он был еще слишком молод – всегда куда-то спешил, убегал, торопился. Как отметил актер, Настя не сразу смогла принять мачеху. Девушки долго не могли наладить контакт, однако теперь все хорошо. "Иногда дочь может поговорить о чем-то только с Сашей, о том, о чем бы со мной никогда не стала", – признался супруг Савельевой.

Актер заявил, что сейчас все внимание уделяет Леону и получает от этого колоссальное удовольствие. "Я целенаправленно занимался только сыном", – говорит Кирилл Сафонов. Он уверяет, что безусловная любовь к своим детям ему досталась от его мамы.