"Хронический недосып": Савельева раскрыла тайны личной жизни после рождения первенца

Саша Савельева в свои 35 лет впервые стала мамой. В марте 2019 года она родила дочь от актера Кирилла Сафонова, с которым счастлива в браке. Певице довольно быстро получилось прийти в форму после родов – спустя три месяца она показала фигуру в "Инстаграм". А в декабре во время отдыха в Израиле поделилась снимком в бикини.
Кроме этого, Савельева любит публиковать в свой аккаунт фото и видео с супругом. Так, свежей публикацией певицы стали кадры с премии журнала MODA topical, где Саша и ее муж Кирилл стали "Парой года". На видео видно, как супруги позируют перед объективами фотокамер и через секунду после его завершения поцеловались.
Певица решила прокомментировать пост следующим образом:
"#самаястрастнаяпарагода – хронический недосып , прорезывания зубов, это все добавляет перчинки в наши романтические отношения. Кто сейчас в такой же стадии страстного романа? (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)".
Несмотря на то, что Савельева очень много времени уделяет новорожденной дочке и мужу, она достаточно быстро вернулась к работе. Покинув группу "Фабрика", певица продолжает работу над сольным проектом.
Напомним, Савельева и Сафонов в браке уже 8 лет. Столь позднее появление наследницы певица объяснила своим нежеланием в начале брака рожать детей, а после супруги не могли завести ребенка из-за стресса Саши и ее плотного рабочего графика.
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