Сын останется с мужем: Савельеву отпустили на встречу с кумиром

Артистка решила ненадолго забыть о материнских заботах. Саша Савельева запланировала поход на концерт. Маленького наследника звезда доверит мужу – актеру Кириллу Сафонову.

В личном Instagram знаменитость рассказала, что с нетерпением ждет 2-го августа – в этот день в Москве выступит Дженнифер Лопес. Саша Савельева уже договорилась с супругом, тот обещал присмотреть за маленьким Леоном, пока она будет наслаждаться выступлением кумира.

"Терпение и труд – все перетрут! Эта русская пословица очень подходит к одной из самых моих любимых артисток. Муж обещал посидеть с Леоном, а меня отпустить на концерт Дженнифер", – написала Саша Савельева.

Отметим, что у мужа знаменитости уже имеется опыт в общении с детьми. У артиста есть 24-летняя дочь Анастасия, сейчас она живет в США. Кирилл поддерживает теплые отношения с наследницей, во всем ей помогает, смог подружить ее со своей второй супругой.

В недавнем интервью Сафонов рассказал, что старается помогать Савельевой с малышом. Артист прекрасно понимает сколько забот свалилось на нее, поэтому делает все, чтобы она почувствовала его любовь и поддержку. Супруг Саши Савельевой встает ночью к наследнику, меняет ему подгузники, и старается как можно чаще ходить с ним на прогулки.