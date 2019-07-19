Сын останется с мужем: Савельеву отпустили на встречу с кумиром

В личном Instagram знаменитость рассказала, что с нетерпением ждет 2-го августа – в этот день в Москве выступит Дженнифер Лопес. Саша Савельева уже договорилась с супругом, тот обещал присмотреть за маленьким Леоном, пока она будет наслаждаться выступлением кумира.
"Терпение и труд – все перетрут! Эта русская пословица очень подходит к одной из самых моих любимых артисток. Муж обещал посидеть с Леоном, а меня отпустить на концерт Дженнифер", – написала Саша Савельева.
Отметим, что у мужа знаменитости уже имеется опыт в общении с детьми. У артиста есть 24-летняя дочь Анастасия, сейчас она живет в США. Кирилл поддерживает теплые отношения с наследницей, во всем ей помогает, смог подружить ее со своей второй супругой.
В недавнем интервью Сафонов рассказал, что старается помогать Савельевой с малышом. Артист прекрасно понимает сколько забот свалилось на нее, поэтому делает все, чтобы она почувствовала его любовь и поддержку. Супруг Саши Савельевой встает ночью к наследнику, меняет ему подгузники, и старается как можно чаще ходить с ним на прогулки.
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