"Выгонял дочь на мороз": всплыли новые шокирующие данные об Успенском

Литератор Валентин Постников раскрыл шокирующие данные о создателе Чебурашки Эдуарде Успенском. По его словам, детский писатель избивал дочь и даже выгонял ее на мороз.

Скандал вокруг Эдуарда Успенского разгорелся несколько дней назад. После того как в СМИ появилась информация о том, что Российская государственная библиотека собирается присвоить премии "Большая сказка" имя литератора, его дочь Татьяна опубликовала письмо, где рассказала о зверствах отца.

Наследница обвинила писателя в домашнем насилии. По ее словам, Эдуард Успенский злоупотреблял алкоголем. Кроме того, мужчина заставлял дочь ходить в секту Виктора Столбуна, где подростки должны были трудиться весь день. Сам лидер коммуны мог пренебрежительно относиться к своим подопечным и даже поднимать на них руку.

В эфире программы "Ты не поверишь" Татьяна Успенская заявила, что ни разу не появилась на могиле отца со дня его смерти. Сейчас женщина ухаживает за больным сыном, делает ему уколы. Писатель использовал мальчика "как попугайчика", фотографировался с ним и показывал на публике идиллию, а за кадром он заставлял ребенка убираться.

Ее слова подтвердил и писатель Валентин Постников. Он знаком с Татьяной Успенской много лет и видел, как над ней издевался отец. "Успенский избивал дочь, выгонял на мороз. Едва она начинала говорить об отце, у нее дрожал голос, она заикалась", – поделился сенсационными подробностями литератор.