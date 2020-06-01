Виторган поддержал оскандалившуюся Тодоренко

В своем личном блоге Максим Виторган подводит итоги самоизоляции и намекает на то, что события, произошедшие за этот период, оказали влияние только на одного человека. По словам актера, счастливой обладательницей значительных изменений стала Регина Тодоренко.

В период самоизоляции многие звезды российского шоу-бизнеса стали активно вести страницы в социальных сетях, общаться со своими фанатами и делиться творчеством. Многие из них уже высказывали свои предположения о том, что же нас ждет после окончания пандемии. Певцы и актеры отмечают, что у людей поменялись привычки: кто-то с головой ушел в удаленную работу, кто-то начал заниматься спортом, а кто-то научился готовить. Несмотря на все догадки звезд, Максим Виторган решил высказать свою точку зрения.

Актер предположил, что мир останется прежним. Если что-то изменилось, то со временем оно вернется на круги своя. Виторган пошутил, что люди на свою первую прогулку выбегут, как на праздник. По словам актера, в положенное время все будут дома и, конечно же, никто не забудет о "масках радости и перчатках судьбы". Максим также напомнил своим подписчикам фразу: "Мир никогда не будет прежним".

"На месте развенчанных глобальных мифов возникнут новые, не менее глобальными. Снобы так и останутся снобами, а лицемеры лицемерами", – подчеркнул Виторган.

Но несмотря на всю противоречивость высказывания актера, он осмелился предположить, что одну персону все же постигли серьезные изменения, в отличие от всего остального мира. Максим пошутил над большим количеством "истуканов", проживающих в стране, и поддержал телеведущую Регину Тодоренко. Артист уверен, что именно она смогла выстоять в тяжелой борьбе с общественностью и принять правильное решение.

Напомним, что в прошлом месяце вокруг Регины развернулся настоящий скандал. Пользователи обвинили Тодоренко в грубом высказывании в адрес женщин, подвергающихся домашнему насилию. В прямом эфире ведущая заявила, что представительницы женского пола, которые терпят жестокое обращение со стороны мужчин, сами виноваты в подобном отношении. Мнение Регины вызвало недовольство у многих подписчиков телеведущей. В связи с этим, журнал Glamour, присвоивший Тодоренко звание "Женщина года", публично лишил ее этой награды.