"Тигра Львовна": Погребняк на шпильках вылезла на грядки

Мария Погребняк удивила поклонников странным видом. Супруга известного футболиста предстала в эпатажном наряде на огороде.

В своем инстаграм-аккаунте бизнес-вумен опубликовала фото в кофте с анималистическим принтом, черных эротичных колготках и в туфлях на огромных каблуках. При этом девушка взяла в руки лопату.

В описании к посту Мария Погребняк порассуждала на тему искусственного интеллекта и его внедрения в повседневную жизнь. Однако фолловеры вчитываться в умный текст не стали. Зато с воодушевлением принялись обсуждать ее внешний вид.

Многих он шокировал до глубины души. Прежде всего, подписчики отметили его эпатажность. "Тигра Львовна", – охарактеризовала Марию Погребняк одна из пользовательниц соцсети.

Другие обратили внимание на худобу блогера. Они предположили, что, возможно, Мария Погребняк больна и посоветовали перестать сбрасывать вес.

Напомним, бизнес-вумен более 15 лет счастлива с футболистом Павлом Погребняком. Они воспитывают троих детей.