"Тигра Львовна": Погребняк на шпильках вылезла на грядки

В своем инстаграм-аккаунте бизнес-вумен опубликовала фото в кофте с анималистическим принтом, черных эротичных колготках и в туфлях на огромных каблуках. При этом девушка взяла в руки лопату.
В описании к посту Мария Погребняк порассуждала на тему искусственного интеллекта и его внедрения в повседневную жизнь. Однако фолловеры вчитываться в умный текст не стали. Зато с воодушевлением принялись обсуждать ее внешний вид.
Многих он шокировал до глубины души. Прежде всего, подписчики отметили его эпатажность. "Тигра Львовна", – охарактеризовала Марию Погребняк одна из пользовательниц соцсети.
Другие обратили внимание на худобу блогера. Они предположили, что, возможно, Мария Погребняк больна и посоветовали перестать сбрасывать вес.
Напомним, бизнес-вумен более 15 лет счастлива с футболистом Павлом Погребняком. Они воспитывают троих детей.
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