"Решилась забеременеть": обиженная Мария Погребняк сделала важное признание

Мария Погребняк вышла из себя из-за нападок хейтеров, критикующих ее в Сети. Супруга известного футболиста, мать троих детей сделала сенсационное заявление.

В своей соцсети светская львица рассказала, что их с Павлом Погребняком история любви началась более 15-ти лет назад. "В семейной жизни, как в кино: жанр "романтическая комедия" сменяется жанром "триллер", потом "драма", потом "комедия абсурда", потом вообще "приключенческий боевик", местами "хоррор", но главное, чтобы на этом сервере с кинобанком никогда не отключалось электричество", – высказалась Мария Погребняк.

Также она сделала неожиданное признание. "И вот я недавно я решилась забеременеть... книгой... сейчас я где-то на пятом месяце, мы уже "толкаемся", – поделилась светская львица.

Кроме того, блогерша ответила на нападки злопыхателей. Она констатировала, что многие из них пишут о счастье, как построить правильные отношения, но сами при этом замужем всего пару лет и не проходили семейные кризисы. "А вы рожали вместе, хочу я спросить! А вы набирали 30 лишних кило? А вы впадали в такую депрессию, что любой мужик сбежит? А вы проходили испытание славой? Богатством? Апатией?", – вопрошает обиженная на недоброжелателей Мария Погребняк.

При этом жена спортсмена подчеркнула, что вовсе не хочет демонстрировать их семейную жизнь в качестве примера для подражания. "Рано еще раздавать мне вам советы! За них я возьмусь лет в 70, если не скосит старческий маразм. Я пишу книгу о том, что пережила сама!", – заявила Мария Погребняк.

Светская львица выразила уверенность в том, что у нее получится очень веселая и легкая книга с реальными историями. "Ведь писатель из меня тот еще, грузиться и задумываться я не заставлю, а вот посмеяться вместе – это обещаю", – заключила Мария Погребняк.