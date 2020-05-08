"Перевариваю произошедшее": побитая экс-супруга Башарова о скандальном инциденте с ребенком

Бывшая жена Марата Башарова впервые высказалась о конфликте с актером. Елизавета Шевыркова прокомментировала видеоролик, где обвиняет экс-супруга в пьянстве.

Недавно артист и его бывшая избранница вновь стали предметом для обсуждений. Причиной стало видео, где женщина пытается забрать из дома Марата Башарова их общего сына и упрекает мужа в том, что тот напился.



На кадрах Елизавета Шевыркова заявляет, что не даст мужу сломать психику ребенка. "Я в следующий раз с полицией приеду!" – пригрозила она звезде.

Спустя несколько дней Марат прокомментировал этот ролик, сказав, что искренне не понимает намерений бывшей жены, которая то и дело требует от него денег на безбедную жизнь и, в то же время, делает все, чтобы унизить актера перед зрителями и коллегами.

Бывшая жена Марата Башарова весьма лаконично высказалась и ситуации. "Пока не готова комментировать, перевариваю произошедшее", – цитирует Шевыркову Пятый канал.

Сам актер ранее тоже давал свою оценку случившемуся. Он не понимает, почему бывшая жена так к нему негативно относится. Он отмечал, что кормит ее, оплачивает квартплату за три квартиры, которые ей подарил и платит 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка. Припомнил он и другие свои расходы на экс-супругу.

Напомним, Марат Башаров развелся с Елизаветой Шевырковой весной 2019 года. Обе его бывшие супруги рассказывали, что артист злоупотреблял алкоголем и бил их.