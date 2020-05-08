"Как дочь с отцом": молодая жена Диброва получила под дых

Супруга телеведущего опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместные фото с избранником. Полина призналась, что сейчас красится только по воскресеньям, а все остальное время ходит в домашних костюмах, поэтому ничего нового она фолловерам показать не может.
Жена Дмитрия Диброва отметила, что особенно интересно ей теперь листать ранние фото с мужем. "Хорошо смотримся, правда?" – поинтересовалась многодетная мама у пользователей Сети.
Поклонники знаменитой четы оставили позитивные комментарии. А вот хейтеры набросились на Полину из-за большой разницы в возрасте с супругом. "Как дочь с отцом", – отметила одна из подписчиц.
Напомним, Полина и Дмитрий Дибров сыграли свадьбу 11 лет назад. Это четвертая жена телеведущего. Супруги воспитывают троих сыновей.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущий, который после инсульта вновь появился в эфире программы "Кто хочет стать миллионером?", заставил поклонников беспокоиться. На лице у Дмитрия Диброва заметили шишки. Поклонники гадают: вероятно, это следы от инъекций красоты, а возможно, и какое-то серьезное заболевание.
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