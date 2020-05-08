"Очень душевно!": российские звезды поддержали медиков трогательным видео

Автором песни "Мы этот мир" стал Олег Шаумаров, работавший с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими отечественными исполнителями. Соавтором выступил основатель проекта #superСТИХИ, поэт и рэп-исполнитель ST Александр Степанов.
Щемящим клипом звезды решили поддержать тех, кто продолжает работать при пандемии коронавируса в России. Среди тех, кто принял участие в проекте, – Полина Гагарина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Николай Басков, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте и другие.
Клип пришелся многим по душе. Пользователи Сети оставили массу комментариев. "Очень душевно!" – написал один из них. К слову, акция "Мы Работаем для Вас" установила Рекорд России по наибольшему количеству артистов, принявших участие в исполнении песни, находясь на самоизоляции.
Как писали "Дни.ру", 8 мая число пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, в России достигло отметки в 187 859 человек. Всего за сутки этот показатель подскочил на 10 699 заболевших.
Напомним, наши соотечественники с нетерпением ожидают наступления пика коронавируса в России. Ведь только после этого можно будет говорить о постепенном снижении темпов распространения эпидемии.
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