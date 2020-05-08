Боня обвинила Водонаеву в наглой лжи после слов о домогательстве

Алена и Виктория недолюбливают друг друга еще со времен "Дома-2". Экс-участницы снова сцепились, первая напала Боня.

На днях Алена Водонаева призналась, что в 2007 году стала жертвой сексуального домогательства со стороны известного телевизионного продюсера Алексея Митрошенкова. Якобы во время кастинга на проект "Cosmopolitan. Видеоверсия" ей предложили не только быть ведущей, но и идти на более близкий контакт с начальником.

У Виктории Бони своя версия произошедшего. Дело в том, что девушки тогда вместе пытались попасть на этот проект. По словам Виктории, Алену не утвердили сразу, поэтому общаться с Митрошенковым она просто не могла. "Cosmopolitan посчитал, что она не является девушкой в формате Cosmo", – вспомнила Боня.

Также Виктория считает, что Водонаева уже давно придумала историю о сексуальном домогательстве, однако использовать она начала ее только сейчас, чтобы подогреть интерес публики к себе. Боня советует проверить экс-участницу "Дома-2" на детекторе лжи, а Митрошенкову – обратиться в суд. Она давно знает продюсера, поэтому уверена – такого поведения он не мог себе позволить. Поступок Алены Виктория назвала аморальным.