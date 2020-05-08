"Омерзительно": видео Бузовой с ветеранами разгневало народ

В преддверии 9 мая Ольга Бузова навестила ветеранов, которые не могут выйти из дома из-за коронавируса, и подарила им продукты питания и медицинские маски. Поступок телеведущей вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Видеозапись, где Ольга Бузова беседует с ветеранами, появилась накануне, 7 мая, на официальном ютуб-канале певицы. Знаменитость призвала поклонников присоединиться к этой акции. "Не стесняйтесь помогать! Не бойтесь предложить бабушке из вашего подъезда помощь, может, ей нужно прибить гвоздь или починить стул!", – написала она.

Многие пользователи не оценили поступок телеведущей. По их мнению, Ольга Бузова развозит еду и лекарства пенсионерам только ради пиара. "На всем готова хайпануть, омерзительно", "Где же ты была в течении года?", "Как по мне, она нагло врет. Зачем делать это все на показуху?", – разгневались комментаторы.

Поклонники поспешили поддержать звезду. Они назвали ролик трогательным. Некоторые признались, что расплакались во время просмотра. "Кто тут пишет, что все ради пиара, пусть пойдет и сделает что-нибудь для ветеранов сам, а то только критиковать умеет", – вступилась за Ольгу Бузову одна из пользовательниц.

Напомним, в августе прошлого года поющая телеведущая оказалась в центре скандала. Причиной тому стала видеозапись, где она облизывает тарелку и в шутку называет себя "блокадницей". Ролик вызвал волну критики в Сети. Поведение Ольги Бузовой осудили не только рядовые пользователи, но и деятели культуры – поэт Илья Резник, актер Михаил Боярский и продюсер Иосиф Пригожин.