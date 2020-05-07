Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Четверг
7 мая
Лента новостей
21:59
Сводит риски к нулю: опробовано чудо-средство от коронавируса
21:46
Волочкова вышла на улицу в трусах
21:23
"Придется отчислить из школы": фигуристку Трусову ждут большие проблемы после ухода
21:12
В Санкт-Петербурге хотят установить памятник курьеру
20:50
"Одурела баба": пляшущую с огромным животом Асмус разнесли в пух и прах
20:22
Главный врач московской поликлиники скончалась от коронавируса
20:13
Как защититься от квартирных грабителей: советы эксперта по безопасности
19:58
Возлюбленная Ефремова сообщила о положительном тесте на коронавирус
19:54
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:52
"Меня тоже домогались": Водонаева откровенно о личной драме
19:48
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
19:15
"Я тебя могу прощупать и повертеть": Басков сделал шокирующее предложение Киркорову
19:13
Новая антироссийская выходка Лукашенко вызвала шок
18:53
Коронавирус оказался особенно опасным для полных людей
18:53
"Не поднимается нога": главный герой "Холостяка" Криворотов сломал позвоночник на съемках
18:40
55-летняя Повалий заметно помолодела и похорошела после болезни
18:24
Молодая возлюбленная Петросяна отказалась носить обручальное кольцо
18:18
Изможденный Шура рассказал о новом витке страшной болезни: Раз, и онкология!
18:05
Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года
18:05
Пострадали тысячи: люди массово упали в обморок на улицах Индии
17:56
Тест на любовь: как удостовериться в чувствах
17:46
Эпидемиолог РАН назвал важные правила ношения медицинских масок
17:37
Узнавшая о взрывах Татьяна Навка потеряла связь с дочерью
17:34
Летучая пожаловалась на пакости от бывшей супруги своего мужа
17:30
Возлюбленная сбежала от заговорившего об идеальных детях ведущего шоу "Дом-2"
17:29
Не отмоется еще долго: у оскандалившейся Тодоренко наметились большие проблемы
17:20
В одном из регионов России хотят открыть непродовольственные магазины
16:57
Яна Рудковская объявила о разрыве отношений в результате конфликта
16:53
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Бывший заметил: Наталья Фриске подкорректировала внешность
16:35
Молодая жена пичкает Петросяна одним тестом
16:34
"Бессмысленные требования": Путин призвал не перегибать палку с карантином
16:23
Собянин продлил карантин в Москве: все подробности
16:07
Трагедия Разина: продюсер "Ласкового мая" рассказал о смерти близкого человека
15:57
"Глаза зажмурила": Дана Борисова раскрыла подробности эскортного прошлого
15:55
"Хочет увести Галкина?": дочь Самойловой перевоплотилась в Пугачеву
15:54
Могла инфицировать всю семью: к домработнице Пугачевой экстренно выехали врачи
15:52
В подмосковном Серпухове выставили на продажу железнодорожный вокзал
15:40
Академик РАН предупредил об опасности самоизоляции
15:37
"Глобальный эксперимент": известный бизнесмен удивил заявлением о карантине
15:33
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
15:30
Андрей Григорьев-Апполонов нашел свою любовь на проекте "Дом-2"
15:28
Волочкова объяснила ношение валенок летом
15:19
"Я тоже хочу так!": Лариса Гузеева позавидовала яичкам Екатерины Волковой
15:03
Ведущая Первого канала знала о надвигающейся пандемии коронавируса
14:47
Сын Сафронова активно борется с коронавирусом
14:47
Козловский поведал о тяготах отцовства
14:43
Полиция проверяет сообщение о драке в московском ТЦ
14:37
Джанабаева откровенно о взрывных скрытых проблемах с Меладзе
14:37
Лучше бы молчала: родившая Йовович прилюдно оконфузилась
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Уже не хожу": у Надежды Бабкиной отказали ноги
Бузова стала похожа на Малышеву
Натянувшая шкуру леопарда Бузова получила штраф за наряд
Тутберидзе вычеркнула из жизни Трусову после предательства
Бывший заметил: Наталья Фриске подкорректировала внешность
Шоу-бизнес

Волочкова вышла на улицу в трусах

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова вновь начудила, отправившись на улицу в нижнем белье. Балерина похвасталась подарком от поклонников.
прочитано 127 раз

Звезда прекрасно проводит время на самоизоляции в своем роскошном особняке. У нее появилось много свободного времени, поэтому она стала больше общаться с подписчиками в "Инстаграм". На этот раз танцовщица вышла к себе во двор в трусах, бюстгалтере и легкой накидке.

ПО ТЕМЕ

И бутылка на столе: Волочкова без штанов обрадовалась свежему мясу

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Анастасия Волочкова опубликовала в блоге ролик со словами благодарности своей давней приятельнице. Она позировала у стеклянного стола, на котором стоял фруктовый букет. В руках знаменитость держала домашнего любимца – котика Лакки.

"В любую непогоду цветы и приятные сюрпризы всегда радость!", – подписала видео балерина. К слову, ранее она утроила импровизированный Новый год. Она нарядила во дворе елку и стала жарить шашлык.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему носит летом на ногах теплые угги. У нее таковых целая коллекция. "Для разогрева суставов, потому что для балерины главное – тепло", – заявила артистка.

Балерина является излюбленной мишенью хейтеров, которые ругают ее за странные наряды и фирменный шпагат в самых неожиданных местах. Из-за травли она даже отключила комментарии под своими постами в "Инстаграм".

Автор: 7 мая 2020, 21:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Новая антироссийская выходка Лукашенко вызвала шок
Не оправдавший надежд Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса

Шоу-бизнес

"Не поднимается нога": главный герой "Холостяка" Криворотов сломал позвоночник на съемках
55-летняя Повалий заметно помолодела и похорошела после болезни
Молодая возлюбленная Петросяна отказалась носить обручальное кольцо
Изможденный Шура рассказал о новом витке страшной болезни: Раз, и онкология!

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Узнавшая о взрывах Татьяна Навка потеряла связь с дочерью

Фигуристка расплакалась, когда не получилось созвониться с наследницей
Коронавирус

Собянин продлил карантин в Москве: все подробности

Ограничения будут постепенно снимать
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных

Продюсер раскрыла тайну

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года
Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Придется отчислить из школы": фигуристку Трусову ждут большие проблемы после ухода
Плющенко врезали за уход Трусовой от Тутберидзе
Мария Шарапова заявила о желании спрятаться от всех
"Это уже за гранью": Ягудин взорвался из-за сына Плющенко

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+