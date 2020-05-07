Волочкова вышла на улицу в трусах

Звезда прекрасно проводит время на самоизоляции в своем роскошном особняке. У нее появилось много свободного времени, поэтому она стала больше общаться с подписчиками в "Инстаграм". На этот раз танцовщица вышла к себе во двор в трусах, бюстгалтере и легкой накидке.
Анастасия Волочкова опубликовала в блоге ролик со словами благодарности своей давней приятельнице. Она позировала у стеклянного стола, на котором стоял фруктовый букет. В руках знаменитость держала домашнего любимца – котика Лакки.
"В любую непогоду цветы и приятные сюрпризы всегда радость!", – подписала видео балерина. К слову, ранее она утроила импровизированный Новый год. Она нарядила во дворе елку и стала жарить шашлык.
Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему носит летом на ногах теплые угги. У нее таковых целая коллекция. "Для разогрева суставов, потому что для балерины главное – тепло", – заявила артистка.
Балерина является излюбленной мишенью хейтеров, которые ругают ее за странные наряды и фирменный шпагат в самых неожиданных местах. Из-за травли она даже отключила комментарии под своими постами в "Инстаграм".
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