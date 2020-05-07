Возлюбленная сбежала от заговорившего об идеальных детях ведущего шоу "Дом-2"

Ксения и Влад стали парой в минувшем феврале. Ведущий телестройки уговорил избранницу покинуть проект. Намерения у Кадони были самые серьезные. Знаменитость планировала в скором времени создать семью.
Между тем зазноба звезды шоу "Дом-2" к подобным отношениям оказалась не готова. Влад напугал Ксению, заговорив о наследниках.
"Мне было озвучено, что человек хочет семью. Практически здесь и сейчас. Я услышала это через пару недель после начала отношений", – цитирует Шаповал инстаграм-аккаунт шоу "Дом-2".
Ксения добавила, что когда-нибудь обязательно станет женой и матерью. Однако пока ей хочется романтики. Экс-участница телестройки мечтает о свиданиях и совместных походах к друзьям. "Так в лоб не говорят, что вы подходите друг другу для создания идеальных детей", - заметила бывшая жительница шоу "Дом-2". Прямолинейность и настойчивость Влада Кадони оттолкнула девушку.
Более того, по словам Ксении, Влад не хотел проводить время с ее друзьями. Вычеркнуть из жизни близких людей девушка не могла.
Экс-участница шоу "Дом-2" подчеркнула, что очень хорошо относится к бывшему. Ксения Шаповал заявила, что ее роман со звездой телестройки завершился на дружеской ноте.
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