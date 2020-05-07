Возлюбленная сбежала от заговорившего об идеальных детях ведущего шоу "Дом-2"

Ксения Шаповал рассказала, почему ее отношения с телеведущим Владом Кадони не сложились. Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что не была готова к переменам.

Ксения и Влад стали парой в минувшем феврале. Ведущий телестройки уговорил избранницу покинуть проект. Намерения у Кадони были самые серьезные. Знаменитость планировала в скором времени создать семью.

Между тем зазноба звезды шоу "Дом-2" к подобным отношениям оказалась не готова. Влад напугал Ксению, заговорив о наследниках.

"Мне было озвучено, что человек хочет семью. Практически здесь и сейчас. Я услышала это через пару недель после начала отношений", – цитирует Шаповал инстаграм-аккаунт шоу "Дом-2".

Ксения добавила, что когда-нибудь обязательно станет женой и матерью. Однако пока ей хочется романтики. Экс-участница телестройки мечтает о свиданиях и совместных походах к друзьям. "Так в лоб не говорят, что вы подходите друг другу для создания идеальных детей", - заметила бывшая жительница шоу "Дом-2". Прямолинейность и настойчивость Влада Кадони оттолкнула девушку.

Более того, по словам Ксении, Влад не хотел проводить время с ее друзьями. Вычеркнуть из жизни близких людей девушка не могла.

Экс-участница шоу "Дом-2" подчеркнула, что очень хорошо относится к бывшему. Ксения Шаповал заявила, что ее роман со звездой телестройки завершился на дружеской ноте.