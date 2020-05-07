Волочкова объяснила ношение валенок летом

Анастасия Волочкова ответила на часто задаваемый вопрос поклонников. Она рассказала, почему выбирает теплую обувь не по сезону.



Балерина не устает шокировать и эпатировать россиян. Одним из ее чудачеств является ношение уггов летом в сочетании с мини-шортами и майкой.

Судя по фото в "Инстаграм" танцовщицы, у нее есть несколько пар такой обуви разных цветов. Подписчики постоянно спрашивают: почему у нее такой странный выбор обуви? Анастасия Волочкова ответила на этот вопрос в "Сторис".

"Для разогрева суставов, потому что для балерины главное – тепло", – рассказала звезда. Отметим, что этой весной "королева шпагата" показала свою фирменную растяжку в уггах у горящего мангала.

Напомним, юморист Гарик Харламов решил подшутить над Анастасией Волочковой, зашифровав ее фамилию в смешном ребусе в "Инстаграм". Фолловеры сразу догадались, о ком идет речь.

Как писали "Дни.ру", ранее танцовщица в очередной раз продемонстрировала свое усердие и трудоспособность. Она выложила в свой аккаунт в соцсети видео 15-летней давности. Анастасия Волочкова объяснила, что в этом клипе она на девятом месяце беременности.

