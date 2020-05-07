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"Не влезаю": располневшая Кожевникова не может надеть джинсы

Мария Кожевникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Кожевникова призналась, что набрала на карантине лишний вес. Теперь она скрывает фигуру под спортивным костюмом.
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В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что набрала семь килограммов. Такими изменениями во внешности она недовольна.

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Артистка поделилась свежим фото в костюме свободного кроя. Мария Кожевникова отметила, что не может носить прежнюю одежду. "В джинсы я в свои уже не влезаю", – заявила актриса. По словам знаменитости, заставить себя заниматься спортом ей тяжело.

В свою очередь поклонники Марии Кожевниковой заверили звезду, что она красива в любом весе. Многие отметили, что тоже набрали вес на вынужденной самоизоляции.

Ранее актриса говорила, что любит заниматься домашним хозяйством и быт ей не в тягость. Например, она обожает глажку вещей. За этим занятием Мария Кожевникова отстраняется от переживаний.

Как писали "Дни.ру", знаменитость выразила свое отношение к идее дистанционного образования. Мария Кожевникова считает, что такой проект разделит людей на богатых и бедных, а дети не должны окончательно делать свою жизнь виртуальной.

Автор: 7 мая 2020, 00:02
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