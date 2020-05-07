"Не влезаю": располневшая Кожевникова не может надеть джинсы

Мария Кожевникова призналась, что набрала на карантине лишний вес. Теперь она скрывает фигуру под спортивным костюмом.

В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что набрала семь килограммов. Такими изменениями во внешности она недовольна.

Артистка поделилась свежим фото в костюме свободного кроя. Мария Кожевникова отметила, что не может носить прежнюю одежду. "В джинсы я в свои уже не влезаю", – заявила актриса. По словам знаменитости, заставить себя заниматься спортом ей тяжело.

В свою очередь поклонники Марии Кожевниковой заверили звезду, что она красива в любом весе. Многие отметили, что тоже набрали вес на вынужденной самоизоляции.

Ранее актриса говорила, что любит заниматься домашним хозяйством и быт ей не в тягость. Например, она обожает глажку вещей. За этим занятием Мария Кожевникова отстраняется от переживаний.

Как писали "Дни.ру", знаменитость выразила свое отношение к идее дистанционного образования. Мария Кожевникова считает, что такой проект разделит людей на богатых и бедных, а дети не должны окончательно делать свою жизнь виртуальной.

