"Почему я была двигателем...": Собчак завидует новым отношениям Виторгана

Ксения Собчак решила проанализировать новые отношения своего бывшего мужа. Телеведущая в беседе с Екатериной Варнавой призналась, что после развода Максим Виторган стал совершенно другим человеком.

Как отметила звезда, она рада, что бывшие возлюбленные не страдают в одиночестве после разрыва. Журналистка в прошлом году снова вышла замуж – ее избранником стал театральный режиссер Константин Богомолов. Кстати, Ксения Собчак признавалась, что именно теплые чувства к другому мужчине стали причиной расставания с первым супругом.

Спустя год после развода с кандидаткой в президенты Максим Виторган рассказал о новых отношениях. Избранницей стала актриса Нино Нинидзе. Пара публикует нежные совместные снимки и, судя по рассказам друзей, трепетно относится друг к другу.

Ксения Собчак посетовала, что в нынешних отношениях ее бывший муж ведет себя совсем не так, как с ней. По словам телеведущей, Максим Виторган стал более инициативным – это заметили даже общие знакомые. "Но почему все эти годы двигателем была я?" – недоумевает звезда.

Возможно, Максим Виторган наконец-то вышел из тени властной Ксении Собчак. Однако Екатерина Варнава отметила, что в новых отношениях телеведущая тоже изменила. Якобы рядом с Константином Богомоловым журналистка превратилась в "девочку-девочку" – стала более женственной и нежной. "Слушай, ну это же странно, что один и тот же человек в разных отношениях ведет себя по-разному", – удивляется Собчак.