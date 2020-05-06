"Почему я была двигателем...": Собчак завидует новым отношениям Виторгана

Как отметила звезда, она рада, что бывшие возлюбленные не страдают в одиночестве после разрыва. Журналистка в прошлом году снова вышла замуж – ее избранником стал театральный режиссер Константин Богомолов. Кстати, Ксения Собчак признавалась, что именно теплые чувства к другому мужчине стали причиной расставания с первым супругом.
Спустя год после развода с кандидаткой в президенты Максим Виторган рассказал о новых отношениях. Избранницей стала актриса Нино Нинидзе. Пара публикует нежные совместные снимки и, судя по рассказам друзей, трепетно относится друг к другу.
Ксения Собчак посетовала, что в нынешних отношениях ее бывший муж ведет себя совсем не так, как с ней. По словам телеведущей, Максим Виторган стал более инициативным – это заметили даже общие знакомые. "Но почему все эти годы двигателем была я?" – недоумевает звезда.
Возможно, Максим Виторган наконец-то вышел из тени властной Ксении Собчак. Однако Екатерина Варнава отметила, что в новых отношениях телеведущая тоже изменила. Якобы рядом с Константином Богомоловым журналистка превратилась в "девочку-девочку" – стала более женственной и нежной. "Слушай, ну это же странно, что один и тот же человек в разных отношениях ведет себя по-разному", – удивляется Собчак.
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