Натянувшая шкуру леопарда Бузова получила штраф за наряд

Известная исполнительница и телеведущая готовится ко Дню Победы. Неизвестно, какое отношение имеет к этому ее новая эпатажная фотография, но именно под ней звезда рассказала о своих планах на праздник.

Ольга Бузова предстала перед поклонниками в необычном образе. На новой фотографии, которую знаменитость опубликовала в соцсетях, она запечатлена сидящей за барной стойкой в костюме, похожем на шкуру леопарда. А на голове певицы красуется бежевая шляпа с широкими краями.

Как пишет Vse42.ru, Бузова рассказала, что намерена встретить 9 мая в стенах отеля. По ее словам, из гостиницы ей будет удобнее наблюдать за воздушным парадом, приуроченным к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ольга пообещала подписчикам заснять представление на камеру и опубликовать видеозапись в своем инстаграм-аккаунте.

Однако внимание поклонников приковали не планы исполнительницы, а ее наряд. Ольга Бузова, вероятно, хотела порадоваться очередной порции хвалебных возгласов за отменный вкус в одежде, но вместо этого получила от фанатов штраф. По крайней мере, именно это слово пользователи начали массово оставлять под ее публикацией.

Выяснилось, что ранее Ольга устроила для подписчиков необычный конкурс, в рамках которого они должны были написать ей "Штраф за шляпу", если увидят этот головной убор на ней или одном из ее партнеров. Самому расторопному и наблюдательному участнику полагался солидный денежный приз.