Жена Тарасова заполнила грудным молоком две морозильные камеры

Три месяца назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова стала мамой во второй раз. Модель Анастасия Костенко рассказала, как справляется с двумя маленькими детьми.

У Дмитрия Тарасова двое общих отпысков. В июле 2018 года у пары родилась дочь Милана, а в феврале 2020 года Ева.

По словам Анастасии Костенко, до появления младшей наследницы она очень переживала. Модель верила рассказам о том, что вторые дети обычно являются полной противоположностью первенцам. Девушка опасалась, что младенец будет капризным. Между тем на практике оказалось, что Ева такая же спокойная, как и Милана.

"Ева нас тоже осчастливила спокойными ночами😅. Колики дали о себе знать раз 7, но я не знаю, что помогло больше: наше спокойствие, капли или пробиотики 🤷🏽‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала жена Дмитрия Тарасова в личном "Инстаграм".

Анастасия подчеркнула, что Ева ест только по требованию. Модель кормит малышку грудью. Молока у Костенко так много, что его приходится замораживать. Звезда заполнила им уже вторую морозильную камеру. Супруга спортсмена отметила, что, завершив кормление грудью, сможет еще полгода баловать ребенка запасами.

"Рост 62, вес 6400 (3 кг набрано за этот период, все четко 😎) – поведала Анастасия Костенко.

Модель старается чаще носить младшую дочку на руках. Супруга Дмитрия Тарасова уверена, что постоянный контакт со взрослым благотворно влияет на малышку.

Анастасия Костенко немного рассказала о старшей дочери Милане. Девочка стала самостоятельной. Кроха теперь спит одна, в собственной комнате. Милана очень нежно относится к сестренке.