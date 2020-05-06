Звезда фильма "Мимино" умерла от рака

Татьяна Паркина давно боролась с онкологическим заболеванием. Однако артистке так и не удалось побороть страшный недуг.

Татьяна Паркина прославилась благодаря ролям в таких фильмах как "Мимино", "Не могу сказать прощай", "Дочки-матери", "Капитан "Пилигрима", "Красное и черное", "Зависть богов", "Две судьбы". Однако мало кто знал, что на протяжении долгого времени артистка боролась с онкологическим заболеванием. Однако в какой-то момент рак перешел в последнюю стадию, и лечение носило лишь поддерживающий характер.

В ночь с 5 на 6 мая Татьяна Паркина умерла у себя дома, в квартире в Москве. Ей было 68 лет, передает сайт "Комсомольская правда". Отметим, что артистка была не только прекрасной актрисой, но и великолепной вокалисткой. В Союзе кинематографистов РФ рассказали: "С самого раннего детства Татьяна Алексеевна занималась сольным вокалом, который ей пригодился во время учебы во ВГИКе на курсе Герасимова и Макаровой. В дипломных спектаклях и постановках студентов Татьяна исполняла романсы. В промежутках между съемками в кино гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей".

"Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память!" – отметили в Союзе кинематографистов РФ.

Напомним, что Татьяна Паркина родилась в Риге в обычной семье. Ее родители вскоре расстались, матери одной было тяжело содержать семью, поэтому Татьяна пошла работать уже в 14 лет. Во время летних каникулах она трудилась на текстильной фабрике. Однако Татьяна мечтала стать актрисой, и ее желание исполнилось. Ее первой ролью стала работа в фильме "Дочки-матери", напоминает Starhit.