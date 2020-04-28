Наргиз сделала заявление о раке

Наргиз Закирова рассказала о личной трагедии. В свое время у ее отца, музыканта Пулата Мордухаева, обнаружили рак легких в четвертой стадии.

Родители звезды в 90-х уехали в Америку. Мать певицы Луиза до сих пор живет в США, а вот отца не стало в 2013 году. Тот период она вспоминает с содроганием.

Осенью 2012-го на Нью-Йорк обрушился ураган "Сэнди". Из-за разгула стихии жилье исполнительницы было сильно повреждено. Наргиз пришлось переехать к родителям. Именно тогда заболел ее отец.

Пулат Мордухаев жаловался на сильный кашель, но при первичном обращении в клинику врачи ничего не обнаружили. По словам Закировой, если бы у отца вовремя выявили болезнь, он был бы жив до сих пор.

Родитель певицы прожил семь месяцев на искусственной вентиляции легких, сообщает StarHit. Как раз в тот период Наргиз осталась без работы: клуб, где она пела, был почти разрушен ураганом. От недосыпа и стресса, вызванного болезнью отца и проблемами с трудоустройством, звезда теряла сознание.

Несмотря на пройденные трудности, Наргиз Закирова считает себя счастливым человеком, ведь у нее есть большая семья. Артистка надеется, что скоро дети порадуют ее внуками.