Наргиз сделала заявление о раке

Родители звезды в 90-х уехали в Америку. Мать певицы Луиза до сих пор живет в США, а вот отца не стало в 2013 году. Тот период она вспоминает с содроганием.
Осенью 2012-го на Нью-Йорк обрушился ураган "Сэнди". Из-за разгула стихии жилье исполнительницы было сильно повреждено. Наргиз пришлось переехать к родителям. Именно тогда заболел ее отец.
Пулат Мордухаев жаловался на сильный кашель, но при первичном обращении в клинику врачи ничего не обнаружили. По словам Закировой, если бы у отца вовремя выявили болезнь, он был бы жив до сих пор.
Родитель певицы прожил семь месяцев на искусственной вентиляции легких, сообщает StarHit. Как раз в тот период Наргиз осталась без работы: клуб, где она пела, был почти разрушен ураганом. От недосыпа и стресса, вызванного болезнью отца и проблемами с трудоустройством, звезда теряла сознание.
Несмотря на пройденные трудности, Наргиз Закирова считает себя счастливым человеком, ведь у нее есть большая семья. Артистка надеется, что скоро дети порадуют ее внуками.
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