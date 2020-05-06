Внезапно: причиной смерти Жанны Фриске назвали проклятье

15 июня исполнится пять лет со дня смерти Жанны Фриске. Появились новые обстоятельства кончины популярной артистки.

Гипнолог Марина Богославская утверждает, что вошла в контакт с душой Жанны Фриске. По ее словам, артистка объяснила, что ее болезнь и смерть стали следствием давнего проклятья. Будто бы оно распространялось на продолжение рода. Якобы поэтому Жанна Фриске долго не могла родить ребенка.

Богославская рассказала, что душа артистки напомнила ей о том, что и ее мать когда-то потеряла ребенка. Мало кто знает, что у Жанны Фриске был брат-близнец. Однако малыш умер вскоре после рождения. Дух певицы "сообщил", будто при жизни все время ощущал покровительство, заботу и даже помощь от брата. Особенно в те непростые моменты, когда Жанне следовало принять какое-либо важное решение.

"Я благодарна высшим силам, что мне разрешили родить ребенка, это высшее счастье. Несмотря на то, что я умерла и не смогла победить болезнь, так и должно было быть, я сделала правильное решение. И я знаю, что теперь душа моего брата будет рядом с моим сыном и будет его оберегать", – цитирует дух Жанны Фриске гипнолог.

Как утверждает Богославская, ссылаясь на душу артистки, теперь проклятье не действует, поэтому сын Жанны Фриске Платон может жить спокойно. При этом душа певицы "заявила" гипнологу, что если бы она не пошла на рождение ребенка, то она бы прожила долгую успешную жизнь. Однако в ней не было бы места настоящему счастью.

И якобы дух Жанны Фриске рад тому, что на свет все же появился Платон. Конечно, певица, утверждает гипнолог, боялась умереть и не хотела оставлять своего единственного наследника. Однако теперь душа артистки всегда рядом с сыном и охраняет его, утверждает экстрасенс, передает "Собеседник".