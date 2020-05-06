Скандал: Богомолов пришел в ярость из-за интимных фото другого мужчины в телефоне Собчак

Как отметила Ксения Собчак, она никогда не получала от противоположного пола фотографии с "обнаженкой". Однако после вспомнила, что не так давно некий тайный поклонник прислал ей свое хозяйство в личные сообщения.
Екатерина Варнава уточнила у журналистки, как ее муж отнесся к эротике в телефоне супруги. "Блондинка в шоколаде" засмеялась и рассказала, что Константин Богомолов устроил ей настоящую сцену ревности, когда заметил интимные кадры.
Телеведущая решила разыграть режиссера и "прикинулась дурочкой". "Что это", "Ой, прости, не могу рассказать", "Нет, ну что это?" В общем была пятиминутка ревности", – рассмеялась Собчак. Она отметила, что нарочно сделала вид, будто ее муж задает слишком много лишних вопросов. В итоге Константин Богомолов действительно поверил, что жена от него что-то скрывает.
Ксения Собчак вышла замуж за режиссера в сентябре прошлого года. Пара устроила эксцентричное торжество по случаю бракосочетания. Влюбленные сели у загса в катафалк с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Во время банкета женщина устроила супругу шоу, исполнив для него и сотни гостей откровенный танец в нижнем белье.
Стоит отметить, что из-за влюбленности в Константина Богомолова распался первый брак телеведущей. Она призналась в одном из интервью, что сразу рассказала Максиму Виторгану о чувствах к другому мужчине.
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