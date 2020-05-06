Ирина Лобачева влезла в грязный скандал с побоями

Скандал разразился после того, как Марат Башаров обнародовал видео с ругающейся на него экс-супругой, а потом закрепил сомнительный успех откровениями о том, что распускал руки в отношении бывших жен. Свое слово вставила и некогда известная фигуристка Ирина Лобачева.

Марат Башаров в последнее время куда больше известен своими скандальными разборками с женами, чем новыми ролями. Несколько лет назад он поднял руку на свою жену, актрису Екатерину Архарову. Затем сломал нос следующей жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя. В итоге, и эта супруга ушла от актера.

А недавно артист обнародовал видео, на котором Елизавета Шевыркова, приехав забирать Марселя, гостившего у отца, обвинила Марата в том, что тот якобы напился при ребенке. Актер объяснил, что решил таким образом показать, как бывшая жена его оскорбляет.

"Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт", – сообщил артист, уточнив, что даже оформил эту квартиру как дарственную на Шевыркову.

А еще, по словам Башарова, он сам оплачивает два ее подземных гаража и еще каждый месяц выдает 140 тысяч рублей алиментов на ребенка. "Оплачиваю домработницу, даже ее машину мою и обслуживаю – она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?" – задал риторический вопрос артист.

На стороне Марата Башарова и его знакомая, некогда известная фигуристка Ирина Лобачева. "Она просто живет у него на иждивении. Идти работать не собирается. А он очень любит ребенка. Эта женщина постоянно у него требует денег. Лиза просто устроила себе шикарную жизнь за его счет", – цитирует спортсменку сайт "Комсомольская правда".

Кстати, ходят упорные слухи, что и сама Ирина Лобачева имеет зависимость от алкоголя. А еще подвергалась насилию со стороны мужа. Так, в интервью программе "Секрет на миллион" фигуристка призналась, что нынешний муж Иван Третьяков не раз поднимал на нее руку и даже закрывал в квартире на несколько дней. Правда, Ирина Лобачева призналась, что "тоже не подарок", а сам Ивапн Третьяков утверждал, что заточение было крайней мерой – якобы жена "словила белую горячку". Недавно пара подала на развод.