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Меган Маркл окончательно подмяла под себя принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Гарри Виндзор, видимо, готов на все, лишь бы не портить отношения с супругой. Он готов даже бросить хобби, которое очень любил.
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Меган Маркл и принц Гарри больше месяца ведут самостоятельную жизнь за пределами Великобритании. С 1 апреля они официально не являются членами королевской семьи, стало быть все расходы звездная чета взяла на себя. Однако в Калифорнии, куда они переехали, супруги столкнулись с множеством проблем. Например, Меган и Гарри были вынуждены выделить средства на охранников. Это дополнительная трата для герцогов Сассекских, ведь раньше к ним были приставлены телохранители от властей той страны, где они находятся. Также Меган собралась судиться с журналистами, которые без разрешения ранее опубликовали ее письма к отцу.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Изрядно устав от жизни в Америке, принц Гарри подумывает вернуться в Великобританию. Это, естественно, вывело из себя Меган. Она не лишает супруга такой возможности, однако ставит условие – малыш Арчи останется с ней. Пока внук Елизаветы II держится и выполняет все прихоти Маркл.

Накануне появилась информация, что Гарри бросил свое любимое хобби – охоту, потому что этот вид занятий очень не нравится супруге. Герцог Сассекский продал два раритетных охотничьих ружья ручной работы за 50 тысяч фунтов стерлингов. Покупателю было не важно, кто хозяин оружия, он хотел иметь качественные образцы, пишет The Sun.

Стоит отметить, что охота в королевской семье – это традиция, которая соблюдается на протяжении многих лет. Принц Чарзл с детства обучал своих сыновей держать оружие и стрелять. Интересно, что Гарри еще в 2018 году дал понять, что больше не будет заниматься охотой. Он отказался принимать участие в мероприятии, где это подразумевалось. Свое решение он объяснил нежеланием ссориться с Меган.

Друзья и близкие герцога Сассекского сожалеют, что он отдаляется от семьи. Кстати, скоро звездная чета завершит ремонт в новом доме и, по слухам, туда также переедет мама Меган – Дория Рэгланд.

Автор: 6 мая 2020, 13:38

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