"Кто меня проклял?": сделавшая пластическую операцию Анохина получила серьезную травму

Недавно 35-летняя Айза Анохина перенесла пластическую операцию. Знаменитость сделала подтяжку лица. Она призналась, что давно мечтала о "лисьем" взгляде. Проделанные процедуры обернулись для телеведущей мучениями. У Айзы наблюдались отеки и синяки вокруг глаз, она постоянно чувствовала боль. Сейчас Анохина пошла на поправку и преображается.
Однако накануне произошло то, чего предвидеть блогер никак не могла. Она вывихнула челюсть, причем два раза подряд. "Я в таком шоке. Признавайтесь, кто меня проклял?" – написала Айза в своем инстаграм-аккаунте. Также Анохина показала короткое видео, где у нее перевязана голова. Взгляд у телеведущей, может, и "лисий", но в то же время замученный.
Напомним, Айза раньше рассказывала о своей чувствительности к боли. Оказывается, знаменитость ее практически не переносит. Даже в момент выщипывания бровей она доводит себя до слез и делает перерыв. Подписчики благосклонно относятся к откровениям Анохиной. Однако многие считают, что она могла и не ложиться под нож хирурга, поскольку и без этого выглядит привлекательной.
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