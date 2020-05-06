"Кто меня проклял?": сделавшая пластическую операцию Анохина получила серьезную травму

Не успела Айза оправиться после пластической операции, как ей снова пришлось обращаться за помощью к медикам. Телеведущая показала печальную картину.

Недавно 35-летняя Айза Анохина перенесла пластическую операцию. Знаменитость сделала подтяжку лица. Она призналась, что давно мечтала о "лисьем" взгляде. Проделанные процедуры обернулись для телеведущей мучениями. У Айзы наблюдались отеки и синяки вокруг глаз, она постоянно чувствовала боль. Сейчас Анохина пошла на поправку и преображается.

Однако накануне произошло то, чего предвидеть блогер никак не могла. Она вывихнула челюсть, причем два раза подряд. "Я в таком шоке. Признавайтесь, кто меня проклял?" – написала Айза в своем инстаграм-аккаунте. Также Анохина показала короткое видео, где у нее перевязана голова. Взгляд у телеведущей, может, и "лисий", но в то же время замученный.

Напомним, Айза раньше рассказывала о своей чувствительности к боли. Оказывается, знаменитость ее практически не переносит. Даже в момент выщипывания бровей она доводит себя до слез и делает перерыв. Подписчики благосклонно относятся к откровениям Анохиной. Однако многие считают, что она могла и не ложиться под нож хирурга, поскольку и без этого выглядит привлекательной.