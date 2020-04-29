"Похожа на покойную Гурченко": Анохина ужаснула последствиями пластики

Айза Анохина опубликовала в инстаграм-аккаунте "честный" пост, в котором рассказала, какие манипуляции производила со своим телом. На фото девушка продемонстрировала последствия очередного хирургического вмешательства.

Пока другие звезды отсиживаются на карантине по домам, бывшая жена рэпера Гуфа решила не терять времени даром. Она отправилась в клинику, чтобы сделать подтяжку лица и модную нынче процедуру под названием "лисий взгляд". Кожу на голове поднимают таким образом, что получаются "брови вразлет".

Айза Анохина никогда не скрывала, что является сторонницей процедур "красоты". В своей публикации она перечислила все манипуляции с телом, а также рассказала, что ее подвигло на очередное хирургическое вмешательство.

"Да, вчера я исполнила свою давнюю мечту и сделали бровки вверх (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Айза Анохина.

Женщина отметила, что никогда не делала ринопластику, как думают многие. Хотя операция "на нос" все же была – ей исправляли кривую перегородку. В губах у артистки увеличивающий гель. Также звезда обращалась в клинику за липосакцией и 3D-моделированием тела после вторых родов.

В "Сторис" певица показала, что из головы торчат штыри. Правда, они временные, их скоро уберут. А после того, как спадет отек и снимут пластыри, брови слегка опустятся в более естественное положение. Теперь исполнительнице не придется вкалывать ботокс в лоб, чтобы разглаживать кожу, сообщает РИА ФАН.

Поклонники с восторгом восприняли откровенные признания Айзы Анохиной. Многие отметили, что тоже бы хотели прибегнуть к помощи пластических хирургов.

Нашлись и те, кто не оценили очередных экспериментов артистки. "Что ж все хотят быть похожими на покойную Гурченко?", "Еще чуть – чуть, и все станут одинаковыми с этими подтяжками, губами и т.д.", "Очень надеюсь, что профессионал над вами работал", "Полюбить себя намного дешевле) но дольше", – написали недовольные.