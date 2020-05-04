"Умею воспитывать монстров": Михалкова откровенно рассказала о сыновьях

Анна Михалкова поздравила подросших сыновей с днем рождения. При этом она поделилась историями из детства наследников и призналась, что умеет воспитывать монстров.



Известная актриса Анна Михалкова, старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова раскрыла детали воспитания своих детей. Артистка поздравила с днем рождения двоих сыновей: Андрея, родившегося 4 мая 2000 года и Сергея, появившегося на свет на один год и один день позже брата – 5 мая 2001 года.



Анна Михалкова, как и многие, проводит время на самоизоляции вместе с семьей. На своей страничке в "Инстаграм" актриса порадовалась, что карантин позволяет ей проводить много времени с детьми и любоваться тем, как они выросли и возмужали.

"Я очень рада, что вы оба хорошо воспитаны, что у вас есть прекрасные друзья, и я горжусь тем, что вы умеете брать на себя ответственность", – написала в поздравительном посте артистка. Она также рассказала, как в детстве мальчишки капризничали. У каждого были свои особенности – звездные наследники спорили, какой фильм посмотреть, и были привередливы в еде. Свой пост Михалкова сопроводила подписью "я умею воспитывать монстров".

Впрочем, никаких монстров подписчики в молодых людях не разглядели, зато пришли в восторг от их возмужавшего вида. "Обалдеть... Бред Питт и Джеймс Макэвой... красавцы, в смысле!", "Достойные парни достойнейших родителей!", "Какие красавцы!" – восхищаются фанаты.

Отметим, старший сын Михалковой Андрей несколько раз пробовал себя в киноиндустрии и модельном бизнесе, однако в итоге решил заняться коммерческой деятельностью. Сергей же принял решение пойти по стопам деда и пошел учиться на режиссера.