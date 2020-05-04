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"У него закончились деньги": экс-супруга вывела Башарова на чистую воду

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавнее интервью Марата Башарова возмутило его бывшую супругу актрису Екатерину Архарову. Башаров рассказывал, как бил своих жен. При этом он не выглядел раскаявшимся и объяснял свои поступки действиями самих жертв насилия.
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Среди прочего, известный актер Марат Башаров заявил, что избитая им Архарова сама была алкоголичкой и закатывала истерики. 45-летняя экс-жена артиста, а ныне супруга бизнесмена-ресторатора Артема Илясова была крайне возмущена таким поворотом событий и рассказала свою версию произошедшего.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

По мнению звезды, у Башарова просто кончились деньги, и он пытается подогреть к себе интерес резонансными заявлениями – попросту хайпится на своих же пороках. Архарова заверила, что никогда не злоупотребляла спиртным и назвала обвинения Марата бредом. В студии программы "Пусть говорят" она также пригрозила бывшему мужу компроматом, который по ее заверению давно подготовлен для суда.

При этом супруг знаменитости Артем Илясов, резко осудил Марата Башарова, однако заверил, что не собирается с ним связываться, так как не считает его мужчиной. "Если бы был мужчина, с которым можно было бы поговорить, я бы поговорил", – заявил муж Архаровой. Екатерина также рассказала, что ее супруг убрал из дома все фотографии ее бывшего возлюбленного и предпочитает не обсуждать эту тему.

4 мая 2020, 17:45

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