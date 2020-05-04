"У него закончились деньги": экс-супруга вывела Башарова на чистую воду

Недавнее интервью Марата Башарова возмутило его бывшую супругу актрису Екатерину Архарову. Башаров рассказывал, как бил своих жен. При этом он не выглядел раскаявшимся и объяснял свои поступки действиями самих жертв насилия.



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